Seúl establece con éxito comunicación con su quinto satélite espía

Photo : YONHAP News

Corea del Sur logró el domingo 2 establecer con éxito la primera comunicación con su quinto satélite espía. Completó así el Proyecto 425 de las Fuerzas Armadas, cuyo objetivo es crear un sistema de reconocimiento militar compuesto por cinco satélites: uno equipado con sensores electroópticos e infrarrojos, y cuatro de radar de apertura sintética (SAR).Según informó el Ministerio de Defensa, la comunicación se estableció a las 3:09 de la tarde, exactamente una hora después del lanzamiento del satélite a bordo de un cohete Falcon 9 de la compañía estadounidense SpaceX, desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida (Estados Unidos). Las autoridades militares precisaron que el satélite se separó del cohete aproximadamente 14 minutos después del despegue y alcanzó sin contratiempos la órbita prevista.Este satélite es el quinto y último del Proyecto 425, iniciativa que se prevé reforzará significativamente la capacidad de defensa antiaérea y antimisiles del país. El primer satélite fue lanzado en diciembre de 2023 e inició formalmente sus operaciones de reconocimiento en agosto del año pasado. El segundo y el tercero fueron puestos en órbita en abril y diciembre de 2024, comenzando a operar en junio y julio del mismo año, respectivamente. Por su parte, el cuarto satélite, lanzado en abril de 2025, se encuentra actualmente en la fase final de pruebas de funcionamiento.