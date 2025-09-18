Líderes de MIKTA reafirman compromiso con el multilateralismo

Photo : YONHAP News

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, en visita oficial a Sudáfrica para participar en la cumbre del G20 celebrada en Johannesburgo, mantuvo el sábado 22 (hora local) un encuentro con los líderes de MIKTA, grupo integrado por cinco potencias intermedias.Lee presidió la reunión en calidad de representante del país que ejerce la presidencia rotatoria este año. Participaron el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan, el primer ministro de Australia Anthony Albanese, el vicepresidente de Indonesia Gibran Rakabuming Raka y el secretario de Hacienda de México Édgar Amador Zamora.Durante el encuentro, los líderes de MIKTA adoptaron un comunicado conjunto, en el que coincidieron en la necesidad de revitalizar el multilateralismo y de alcanzar avances significativos frente a los desafíos compartidos que enfrenta la comunidad internacional.El comunicado resaltó que 2024 constituye un momento clave para reafirmar la identidad y el papel de MIKTA, creado con el propósito de fortalecer el multilateralismo global y servir como puente entre las potencias y los países en desarrollo.Los líderes también subrayaron que el grupo asumirá un rol constructivo para promover un orden internacional sostenible, mediante una coordinación estrecha entre los Estados miembros ante desafíos como el aumento de tensiones geopolíticas, la inestabilidad de la economía global y la creciente complejidad de las cadenas de suministro.Asimismo, expresaron su apoyo a las tres prioridades propuestas por Corea del Sur como presidencia de MIKTA este año: Consolidación de la paz, Juventud y Aceleración del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).Finalmente, reafirmaron su compromiso de mantener una participación constructiva en el impulso de MIKTA durante el próximo año, cuando Australia asumirá la presidencia rotatoria.