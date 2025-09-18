Corea acogerá la cumbre del G20 en 2028

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung anunció el domingo 23 que Corea será la sede de la cumbre del G20 en 2028.Durante la tercera sesión del encuentro de este año, celebrado en Johannesburgo (Sudáfrica), Lee afirmó que Corea hará todo lo posible para reforzar el papel del G20 como principal foro de cooperación económica internacional.El mandatario destacó además que el país, como uno de los miembros que contribuyó a dar forma al grupo y que ha desempeñado un papel clave en momentos de crisis global, está comprometida a asumir nuevamente la presidencia en 2028, coincidiendo con el 20º aniversario del inicio de las cumbres.Los líderes del G20 adoptaron el sábado 22 una declaración en la que reafirmaron su compromiso con el funcionamiento continuo del foro bajo el espíritu del multilateralismo y la participación equitativa de todos los integrantes, incluidas las cumbres de alto nivel.El documento confirmó también que el grupo se reunirá bajo la presidencia de Estados Unidos en 2026, de Reino Unido en 2027 y regresará a Corea en 2028.