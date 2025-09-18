Lee Jae Myung parte hacia Turquía tras asistir a la cumbre del G20 en Sudáfrica

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung partió el domingo 23 (hora local) hacia Turquía, último destino de su gira por Oriente Próximo y África, tras participar en la cumbre del G20 celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica).La intensa agenda de diplomacia multilateral de 2025 del mandatario, iniciada tras su toma de posesión en junio pasado, ha incluido la cumbre del G7, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la reunión de líderes de la ASEAN y, por último, la cumbre del G20.Durante la cita en Johannesburgo, Lee intervino en tres sesiones entre el 22 y el 23 de noviembre. En ellas planteó la necesidad de reducir la vulnerabilidad de la deuda de los países en desarrollo y de impulsar el multilateralismo comercial para maximizar la eficacia de la cooperación para el desarrollo. Asimismo, reiteró el compromiso de Corea tanto con la lucha contra el cambio climático como con el objetivo de la comunidad internacional de avanzar hacia una sociedad sustentada y potenciada por la inteligencia artificial.En Turquía, Lee tiene previsto reunirse con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para abordar vías de fortalecimiento de la colaboración bilateral, especialmente en los ámbitos de defensa y energía nuclear.