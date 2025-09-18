El presidente se reúne con los primeros ministros de Japón y China

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung mantuvo el domingo 23 reuniones bilaterales con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y con el primer ministro de China, Li Qiang, en Johannesburgo (Sudáfrica). Según informó la Oficina Presidencial, ambos encuentros se celebraron en paralelo a la cumbre del G20, donde coincidieron los tres líderes.En su conversación con Takaichi, Lee subrayó la importancia de las relaciones entre Seúl y Tokio en un contexto regional y global marcado por numerosos desafíos. Ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de reforzar la colaboración con una perspectiva de futuro y acordaron agilizar el diálogo en materia de economía, seguridad y otros asuntos de interés común.Por otro lado, la cita con el primer ministro chino se centró en el impulso generado por la reciente cumbre entre Lee y el presidente de China, Xi Jinping, celebrada en la ciudad surcoreana de Gyeongju con motivo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Según indicó Li, la visita de Xi a Corea fue "exitosa en muchos aspectos", particularmente en lo referente al fortalecimiento a largo plazo de los vínculos bilaterales y a la normalización de los intercambios entre ambos países.