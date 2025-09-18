Mejora el apoyo popular a la gestión de Lee

Photo : YONHAP News

El apoyo ciudadano a la gestión del presidente Lee Jae Myung ha repuntado tras el descenso registrado en la encuesta anterior, el primero en tres semanas. La recuperación quedó reflejada en un sondeo realizado entre el 17 y el 21 de noviembre a 2.523 electores, con un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.Según el estudio, el 55,9% de los consultados expresó su respaldo a la labor del mandatario, lo que supone un aumento de 1,4 puntos respecto a la semana previa, frente al 40,5% que manifestó su desaprobación. Entre los factores que favorecieron la evaluación positiva destacan los recientes avances económicos y diplomáticos, incluidos los acuerdos firmados durante su gira por Oriente Próximo y África, valorados en un total de 150 billones de wones. Por el contrario, la caída del índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, por debajo de los 3.900 puntos y la depreciación del won se situaron entre los principales motivos de desaprobación.Por bloques políticos, el apoyo al gobernante Partido Democrático subió 0,8 puntos, mientras que el respaldo a Poder del Pueblo, la principal formación opositora, retrocedió 0,6 puntos.