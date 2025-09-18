Lee mantiene reuniones bilaterales con los líderes de India y Brasil en el G20

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung mantuvo el sábado 22 (hora local) reuniones bilaterales con el primer ministro de India, Narendra Modi, y con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en paralelo a la cumbre del G20 celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica).Durante el encuentro con Modi, Lee expresó su voluntad de reforzar la cooperación en los ámbitos económico, cultural y de seguridad, y manifestó su intención de visitar India en un futuro próximo, según informó el domingo 23 la Oficina Presidencial. Ambos acordaron ampliar la colaboración en inteligencia artificial, defensa y otros sectores, además de avanzar en las consultas técnicas correspondientes.En su cita con Lula, el mandatario coreano mostró su esperanza de que su homólogo visite Corea. El dirigente brasileño agradeció la invitación, trasladó otra recíproca para que Lee viaje a Brasil el próximo año, y aseguró que será recibido calurosamente.Los dos líderes abordaron también cuestiones socioeconómicas, entre ellas la distribución de la renta y las políticas de desarrollo económico. Asimismo, coincidieron en reforzar una cooperación integral que incluirá intercambios intergubernamentales en diplomacia, industria, tecnología, educación y energía, así como una mayor colaboración con el sector privado.