El cuarto lanzamiento del cohete Nuri se ejecutará el 27 de noviembre

Photo : YONHAP News

El cuarto lanzamiento del cohete de producción nacional KSLV-II, conocido como Nuri, está programado para el 27 de noviembre. El lunes 24 concluyó el ensamblaje del vehículo espacial, que por primera vez estuvo a cargo de la empresa Hanwha Aerospace. Con este paso, la responsabilidad del montaje se traslada del sector público, concretamente del Instituto Coreano de Investigación Aeroespacial (KARI), al ámbito privado.El jefe del Equipo para la Sofisticación de Vehículos Nacionales de Lanzamiento Espacial del KARI, Park Jong Chan, explicó que el cuarto lanzamiento estaba inicialmente previsto para 2024. Sin embargo, los responsables del proyecto decidieron no acelerar los preparativos con el fin de verificar cada fase con mayor rigor, dado que es la primera ocasión en que una compañía privada se encarga del ensamblaje del cohete.Según los supervisores del programa, el Nuri —ya preparado para su misión— será trasladado a la plataforma de lanzamiento el martes 25 para someterse a las revisiones finales previas al despegue.El vehículo transportará doce satélites artificiales, entre ellos el Satélite Compacto Avanzado CAS500-3, el satélite de pruebas eléctricas, electrónicas y electromecánicas E3T y varios satélites cúbicos seleccionados en un concurso de diseño satelital organizado en 2022 por el KARI. El objetivo es situarlos en una órbita heliosíncrona a 600 kilómetros de altitud.