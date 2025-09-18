El presidente considera viable el voto electrónico para los electores en el extranjero

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung afirmó que no aprecia obstáculos significativos para implantar un sistema de voto electrónico para los residentes en el extranjero.La declaración se produjo el domingo 23 (hora local) durante una mesa redonda con la comunidad coreana en Sudáfrica, celebrada en un centro de convenciones de Johannesburgo. En ella, Lee subrayó la responsabilidad del Estado de garantizar la participación política de todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia.El mandatario calificó de reprochable que las autoridades no habiliten las condiciones necesarias para que los votantes fuera del país puedan ejercer plenamente su derecho al sufragio. Actualmente, en Sudáfrica viven alrededor de 4.000 coreanos. Sin embargo, las urnas se instalan, conforme al protocolo vigente, en la Embajada de Corea del Sur en Pretoria, a una larga distancia de Johannesburgo, donde reside la mayor parte de la comunidad.En este contexto, Lee señaló que estudiará la posible implantación del voto electrónico para facilitar el ejercicio de los derechos políticos de todos los ciudadanos. Durante la campaña electoral, una de sus promesas fue precisamente introducir el voto por correo con el fin de mejorar la participación de los residentes en el extranjero.