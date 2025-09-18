El complejo nuclear norcoreano de Yongbyon avanza en su modernización

Photo : EPA / Yonhap

Corea del Norte continúa progresando en las labores de modernización y ampliación del complejo de investigación nuclear de Yongbyon, según informó el domingo 23 (hora local) el portal estadounidense 38 North a partir de imágenes satelitales captadas entre octubre y noviembre.De acuerdo con el medio especializado en asuntos norcoreanos, la mayor actividad se concentra en un edificio situado al noreste del Laboratorio de Radioquímica, identificado como una posible nueva instalación de enriquecimiento de uranio. El inmueble apareció por primera vez en fotografías satelitales en junio pasado, cuando aún se encontraba en construcción. No obstante, las imágenes del 22 de octubre y del 13 de noviembre lo muestran prácticamente finalizado, junto con varias estructuras anexas.Las fotografías también revelan la instalación de seis equipos en el interior del edificio que por su apariencia podrían ser intercambiadores de calor, unos dispositivos necesarios para reducir la temperatura de los separadores centrífugos utilizados en el proceso de enriquecimiento de uranio y mantener la estabilidad térmica del sistema.