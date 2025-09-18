Lee reitera que la reunificación de Corea es un objetivo consagrado en la Constitución

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung ha subrayado que la reunificación de la península de Corea es un objetivo nacional y una obligación del Estado establecida en la Constitución, más allá de constituir solo un ideal o una aspiración.Así lo afirmó en una entrevista a la agencia de noticias turca Anadolu difundida el domingo 23, en vísperas de su visita oficial a Turquía.Lee señaló que la reunificación es una meta que el pueblo coreano "desea y debe alcanzar finalmente", aunque recalcó que no pretende forzarla ni perseguir una reunificación unilateral o por absorción. En este sentido, insistió en que cualquier avance deberá respetar los principios democráticos y producirse de manera gradual, con el fin de abrir "una nueva era de paz, convivencia y progreso mutuo".Respecto a su política hacia Corea del Norte, el mandatario recordó su reciente discurso ante la Asamblea General de la ONU, en el que presentó una estrategia para la península basada en el intercambio, la normalización de las relaciones bilaterales, el diálogo intercoreano y la desnuclearización.