El Gobierno se propone celebrar una cumbre tripartita con China y Japón

Photo : YONHAP News

Corea mantiene contactos permanentes con Japón y China con el objetivo de celebrar, en el momento más oportuno, una cumbre tripartita entre el presidente Lee Jae Myung, su homólogo chino, Xi Jinping, y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.Fuentes gubernamentales subrayaron el lunes 24 de que, ya a finales de marzo pasado, los ministros de Exteriores de los tres países abogaron por la necesidad de organizar una reunión al máximo nivel. Una de las propuestas sobre la mesa es programar la cita para enero de 2026. No obstante, persisten señales de fricción entre Beijing y Tokio desde el 7 de noviembre, cuando Takaichi afirmó que su nación podría ejercer el derecho de autodefensa colectiva en caso de producirse una situación de emergencia en Taiwán. Su declaración provocó un fuerte rechazo por parte del Gobierno chino.Anteriormente, la agencia de noticias nipona Kyodo había informado de que Japón, que ejerce actualmente la presidencia rotatoria de cumbres tripartitas con Corea y China, planeaba celebrar el encuentro en enero de 2026. Sin embargo, las autoridades chinas se han mostrado reticentes a dicha propuesta, según dicho medio.