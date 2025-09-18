Photo : YONHAP News

La Oficina Presidencial destacó la participación de Corea en la cumbre del G20 celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica) y aseguró que, con su presencia, el país reforzó su estatus como miembro responsable de la comunidad internacional.La subdirectora de la Oficina de Seguridad Nacional, Oh Hyun Joo, declaró el domingo 23 (hora local) desde la ciudad sudafricana que en la reunión de líderes del G20 el presidente Lee Jae Myung dejó clara la impronta de Corea al presentar su visión de una sociedad global sustentada y potenciada por la inteligencia artificial, así como su compromiso con un modelo de crecimiento inclusivo.Oh subrayó además el énfasis que el mandatario puso en el multilateralismo como marco esencial para el comercio internacional, junto con sus nuevas propuestas para un uso más sostenible de la energía y una mejor gestión climática. Entre ellas citó la creación de sistemas de corriente continua de alta tensión, el impulso a la energía eólica marina y el reparto de los beneficios derivados de la generación comunitaria de energía solar.Entre otros logros de la delegación coreana, la Presidencia mencionó el refuerzo de los contactos con países africanos y la contribución que Seúl se comprometió a realizar —100 millones de dólares entre 2026 y 2028— al Fondo Mundial para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria (FMSIDA).