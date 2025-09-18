El Banco de Corea podría mejorar su previsión de crecimiento económico para 2026

Photo : YONHAP News

Las posibilidades de que el Banco de Corea revise al alza su previsión de crecimiento para 2026 son elevadas, según han estimado la mayoría de especialistas coreanos. La entidad presentará el jueves 27 una actualización de sus perspectivas económicas.Las opiniones favorables se fundamentan en el buen comportamiento de las exportaciones y en el repunte del consumo interno. No obstante, algunos expertos advierten de que la recuperación podría no ser percibida de forma inmediata por los principales agentes económicos, ya que sus efectos podrían manifestarse con cierto retraso.En este contexto, muchos analistas anticipan que el banco central aumentará la previsión de crecimiento del 0,9% al 1% para 2025, y del 1,6% al 1,8% o 1,9% para 2026. Si finalmente se confirma este ajuste, las proyecciones de la institución quedarían alineadas con las del FMI y las de varios bancos de inversión de prestigio internacional, que ya a finales de octubre elevaron sus pronósticos sobre el crecimiento del PIB real de Corea para 2026 hasta una horquilla del 1,8% al 1,9%.Asimismo, se contempla que las autoridades financieras del país revisen al alza sus expectativas de inflación con una subida de los precios al consumidor superior a la estimada anteriormente: del 2% para 2025 y del 1,9% para 2026. Este posible cambio se atribuye a la devaluación del won frente al dólar —que encarece los bienes importados— y a la persistente carestía de productos agrícolas, ganaderos y pesqueros a lo largo de este año. No obstante, los expertos vaticinan que el incremento general de los precios será moderado.