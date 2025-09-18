Martes nublado con lluvias dispersas

Photo : YONHAP News

El martes 25 se prevé una jornada nublada con lluvias dispersas en distintos puntos del país, especialmente en las regiones central y suroccidental, así como en la isla de Jeju. Según los pronósticos, las precipitaciones podrían extenderse por la tarde al área suroriental y a la costa noreste, con acumulaciones estimadas de entre 5 y 20 milímetros.En las zonas montañosas de la provincia de Gangwon se esperan nevadas de entre 1 y 5 centímetros, mientras que en Jeju podrían registrarse alrededor de 1 centímetro.Las temperaturas oscilarán entre 4ºC y 11ºC por la mañana, y entre 9ºC y 16ºC durante la tarde.