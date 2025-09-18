Récord histórico de hogares de treintañeros sin vivienda en propiedad en Seúl

Photo : YONHAP News

El número de hogares encabezados por treintañeros que viven en Seúl sin una vivienda en propiedad alcanzó en 2024 su nivel más alto desde que existen registros.Según los datos publicados el lunes 24 por el Ministerio de Datos y Estadísticas, el año pasado un total de 527.729 hogares con jefes de familia de entre 30 y 39 años residentes en la capital no disponían de vivienda propia. La cifra supone un aumento de 17.215 respecto a 2023 y marca un máximo desde que se comenzó a recopilar este tipo de información en 2015.El incremento se atribuye principalmente al retraso en la edad de matrimonio y al aumento de los hogares unipersonales, en un contexto de encarecimiento de los precios de la vivienda, escasez de oferta y endurecimiento de las normas crediticias.En contraste, el número de hogares de treintañeros propietarios de vivienda en Seúl disminuyó por tercer año consecutivo hasta un mínimo histórico de 183.456. Como consecuencia, la tasa de propiedad de vivienda en este grupo de edad cayó al 25,8%.A escala nacional, la tasa de propiedad entre las personas de entre 30 y 39 años también descendió a un mínimo histórico del 36%, más de diez puntos por encima de la registrada en la capital, lo que pone de manifiesto el elevado coste de la vivienda en Seúl.