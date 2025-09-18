Los activos del Servicio de Pensiones podrían utilizarse para estabilizar el won

Photo : YONHAP News

Las autoridades monetarias celebraron el lunes 24 una reunión para definir una estrategia ante la creciente volatilidad del tipo de cambio.A la sesión fueron convocados altos cargos no solo del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco de Corea, sino también del Servicio Nacional de Pensiones y del Ministerio de Salud. La presencia de estos dos últimos organismos respondió a que uno de los principales puntos de debate fue el posible uso de los activos en dólares del Servicio de Pensiones para operaciones de cobertura cambiaria.En términos prácticos, la medida consistiría en aumentar la oferta de dólares en el mercado de divisas mediante la venta de activos denominados en esta moneda con el fin de frenar la depreciación del won.Aunque la propuesta fue analizada como una opción viable para contener las fluctuaciones del tipo de cambio, las autoridades advirtieron igualmente de los riesgos que implicaría emplear activos gestionados con fondos de pensiones para estabilizar el mercado de divisas.