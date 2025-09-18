Menú principal Ver contenido

Economía

El KOSPI cede un 0,2% y perfora el umbral de los 3.850 puntos

Write: 2025-11-24 15:44:01Update: 2025-11-24 16:07:32

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, registró el lunes 24 una caída del 0,19% y cerró la jornada en 3.846,06 puntos. Con ello encadenó su segunda sesión consecutiva a la baja, después del pronunciado descenso del 3,79% sufrido el viernes de la semana anterior.

También retrocedió el índice tecnológico KOSDAQ, que se dejó un 0,87% y concluyó en 856,44 puntos.

En el mercado de divisas, el won surcoreano volvió a depreciarse frente al dólar estadounidense, que avanzó 1,5 unidades y se cotizó a 1.477,1 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.
