El seleccionador nacional de fútbol llega a EEUU para el sorteo del Mundial

Photo : YONHAP News

El seleccionador nacional de fútbol, Hong Myung Bo, llegó el miércoles 3 (hora local) a Estados Unidos para asistir al sorteo de la fase de grupos del Mundial de 2026, que se celebrará en el Kennedy Center, en Washington, al mediodía del viernes 5, las 2:00 de la madrugada del sábado 6 (hora de Corea).Preguntado sobre qué países preferiría tener como rivales, Hong declaró que ningún oponente será fácil de vencer en un escenario tan relevante como la Copa del Mundo y añadió que para él es "un honor poder dirigir a la selección en este torneo".Una vez finalizado el sorteo y definidos los grupos, el técnico tiene previsto realizar una visita a los estadios donde se disputarán los partidos, así como a las instalaciones en las que se alojará la selección durante la competición.