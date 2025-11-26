Seúl defiende el reprocesamiento nuclear ante la alta dependencia energética

Photo : YONHAP News

El viceministro de Relaciones Exteriores, Park Yoon Joo, mantuvo en Washington reuniones con representantes de algunos de los 'think tanks' más influyentes de Estados Unidos para analizar la ficha de datos conjunta que recoge los acuerdos alcanzados en la última cumbre entre el presidente Lee Jae Myung y su homólogo estadounidense, Donald Trump. El lunes 1 (hora local) se entrevistó con el director del Instituto para la Seguridad del Indo-Pacífico (IIPS), Randall Schriver, y un día después, con el vicepresidente ejecutivo de la Heritage Foundation, Derrick Morgan.Durante estos encuentros, Park destacó la cooperación bilateral en el ámbito privado en materia de energía nuclear y subrayó el firme compromiso del Gobierno con los principios de no proliferación. En este contexto, defendió que a Corea del Sur se le permita enriquecer y reprocesar combustible nuclear, al considerar que ambos procesos son necesarios en un país donde la energía atómica representa una cuota elevada en la generación eléctrica. Actualmente, el enriquecimiento nuclear está autorizado solo hasta un 20%, mientras que el reprocesamiento continúa prohibido.Tanto Schriver como Morgan acogieron favorablemente estas explicaciones y expresaron su confianza en que el Ejecutivo surcoreano respetará los marcos internacionales de no proliferación. Asimismo, se comprometieron a reforzar la colaboración entre Seúl y Washington, en particular en lo relativo a la aplicación de los pactos recogidos en la ficha de datos conjunta.