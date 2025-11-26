EEUU prepara la rebaja retroactiva de aranceles a las importaciones de coches coreanos

Photo : YONHAP News

Estados Unidos publicó el miércoles 3 (hora local) un preaviso en el Registro Federal sobre la aplicación retroactiva de los aranceles a las importaciones de automóviles procedentes de Corea del Sur, que se rebajan al 15% con efecto desde el 1 de noviembre. Se trata de un anuncio preliminar que antecede al aviso oficial previsto para el jueves 4.La nueva tasa se aplicará a los vehículos y piezas coreanas importados o retirados de almacenes para su comercialización.La Administración estadounidense decidió la semana pasada aplicar retroactivamente la reducción arancelaria a los coches importados de territorio coreano, después de que el Partido Democrático, la formación gobernante en Corea, presentara un proyecto de ley especial para respaldar las inversiones del país en EEUU, en virtud de los acuerdos bilaterales firmados en materia de tarifas, comercio y seguridad.En las últimas negociaciones, Seúl se comprometió a realizar inversiones empresariales por valor de 350.000 millones de dólares en el mercado estadounidense. A cambio, Washington se comprometió a rebajar los gravámenes sobre automóviles y a autorizar la construcción de submarinos de propulsión nuclear, así como el enriquecimiento de uranio y el reprocesamiento de combustible nuclear gastado en Corea.