La Casa Blanca reitera su compromiso con la disuasión extendida

Write: 2025-12-04 12:17:31Update: 2025-12-04 15:36:33

La Casa Blanca reitera su compromiso con la disuasión extendida

Photo : YONHAP News

El subsecretario adjunto principal del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jonathan Fritz, afirmó el miércoles 3 (hora local) que la alianza con Corea del Sur es más sólida que nunca y subrayó que Washington mantiene firme su compromiso de ofrecer a Seúl sus sistemas más potentes de disuasión extendida, incluido el paraguas nuclear.

Asimismo, añadió que la Casa Blanca sigue buscando la completa desnuclearización de Corea del Norte y quiere garantizar la seguridad tanto en el estrecho de Taiwán como en el mar de la China Meridional.

En relación con el desarme nuclear norcoreano, el alto funcionario aseguró que las posturas del Gobierno surcoreano y de la Administración estadounidense están "perfectamente coordinadas" y que los presidentes de ambos países esperan poder reactivar el diálogo con Pyongyang. Mientras tanto, continuarán instando al régimen a que renuncie a su programa de armas de destrucción masiva y respete el orden internacional.

Fritz destacó además que EEUU coopera estrechamente con Corea del Sur en diversos ámbitos, especialmente en asuntos relacionados directa e indirectamente con la península coreana y con toda la región del Indo-Pacífico.
