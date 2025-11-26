Menú principal Ver contenido

Política

Lee Jae Myung se reúne con la presidenta del Comité Olímpico Internacional

Write: 2025-12-04 13:00:47Update: 2025-12-04 13:24:42

Lee Jae Myung se reúne con la presidenta del Comité Olímpico Internacional

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung se reunió el miércoles 3 en Seúl con la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry.

Durante el encuentro, celebrado en la Oficina Presidencial, Lee pidió a Coventry su interés y apoyo para impulsar el desarrollo del deporte tanto en Corea como a nivel mundial.

Coventry, elegida presidenta del COI en marzo pasado, visitó el país para asistir a la conferencia de la Agencia Mundial Antidopaje, celebrada el martes 2 en la ciudad de Busan. Señaló que guarda buenos recuerdos de Corea y destacó su visita durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018, que calificó como muy exitosa a pesar del frío.

Por su parte, Lee expresó su deseo de que la bandera olímpica vuelva a ondear algún día en Corea, al afirmar que el deporte puede contribuir a mejorar las relaciones intercoreanas. Coventry coincidió con esa apreciación y recordó la profunda impresión que le causó la entrada del equipo unificado coreano en Pyeongchang.
