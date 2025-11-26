Presidencia promete esfuerzos de diálogo para liberar a detenidos en Corea del Norte

Photo : YONHAP News

La Oficina Presidencial aseguró que se esforzará por lograr la liberación de los ciudadanos surcoreanos detenidos en Corea del Norte y que hará todo lo posible para reactivar el diálogo intercoreano.Según informó la Presidencia el jueves 4, actualmente permanecen retenidos en territorio norcoreano tres ciudadanos de Corea del Sur: los misioneros Kim Jung Wook, Kim Kook Kie y Choi Chun Gil, arrestados entre 2013 y 2014.El Gobierno señaló que también intenta conseguir la liberación de tres desertores norcoreanos que regresaron al Norte tras fugarse y solicitar asilo en el Sur. Sobre estos individuos no se facilitaron datos personales concretos por motivos de seguridad, tanto para ellos como para sus familias.La Oficina Presidencial explicó que las seis personas fueron detenidas en Corea del Norte entre 2013 y 2016, acusadas de espionaje.