El coreano es el sexto idioma más popular para aprender en el mundo

Photo : YONHAP News

El coreano se ha convertido este año en el sexto idioma más popular para aprender a nivel mundial.El "Informe de Idiomas 2025" de Duolingo, publicado el jueves 4, revela un análisis de datos globales sobre aprendizaje de idiomas según el cual el coreano, que el año pasado ocupó el séptimo puesto, asciende ahora a la sexta posición entre las lenguas más estudiadas. Se sitúa por detrás del inglés, el español, el francés, el japonés y el alemán.El estudio de la plataforma de aprendizaje de idiomas indica además que el coreano ha registrado un rápido crecimiento en países como Argentina, Colombia, Francia, Alemania, México, España y Polonia, lo que confirma la creciente demanda de esta lengua.El inglés mantiene su posición como el idioma más aprendido del mundo entre 154 países, lo que representa el 79% de los territorios analizados.