La alianza entre Corea y EEUU evoluciona hacia una asociación estratégica integral

Photo : YONHAP News

El ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, subrayó que la alianza entre Corea y Estados Unidos continúa evolucionando y que, sobre la base del pragmatismo diplomático, se está transformando en una asociación estratégica integral.En un mensaje de vídeo enviado a un foro organizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) el miércoles 3 (hora local) en Washington, Cho destacó que los acuerdos alcanzados en la cumbre de octubre entre el presidente Lee Jae Myung y su homólogo estadounidense, Donald Trump, comienzan a traducirse en acciones tangibles. En este sentido, mencionó la publicación conjunta de la ficha de datos que recoge los pactos establecidos, así como la determinación mostrada por ambos Gobiernos para aplicarlos y reforzar la alianza de cara al futuro.El alto funcionario señaló que uno de los aspectos más relevantes de dicha ficha es la promesa de EEUU de ofrecer a Corea sus sistemas más potentes de disuasión ampliada, incluido el paraguas nuclear, y de contribuir a la defensa de la península mediante sus tropas estacionadas en territorio surcoreano. Recalcó que este compromiso reafirma la estrecha cooperación bilateral.Asimismo, destacó que la alianza se fortalece gracias a una renovada asociación estratégica en materia económica y tecnológica, que impulsa intercambios comerciales e inversiones más ágiles en sectores como la construcción naval, la energía, la inteligencia artificial, la tecnología cuántica y otras industrias de vanguardia.Por último, Cho aludió a la disposición de la Casa Blanca a apoyar el enriquecimiento de uranio, el reprocesamiento nuclear y el desarrollo de submarinos de propulsión nuclear por parte de Corea del Sur, y afirmó que ello supone un paso tan importante como decisivo para profundizar en la alianza bilateral.