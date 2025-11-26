Samsung presentará su visión sobre el futuro de la IA en un evento previo a la CES

Samsung anunció el jueves 4 que, con ocasión de la próxima Feria de Electrónica de Consumo (CES), que se celebrará del 6 al 9 de enero de 2026 en Las Vegas (Estados Unidos), presentará su visión sobre el desarrollo actual y futuro de la inteligencia artificial (IA), así como sus principales apuestas en este campo.
Según la compañía coreana, la presentación tendrá lugar el 4 de enero, dos días antes de la inauguración de la feria tecnológica más grande del mundo, durante una conferencia de prensa de alcance global titulada "The First Look".
En el evento se darán a conocer los nuevos productos de Samsung basados en IA y la estrategia de la empresa para 2026.