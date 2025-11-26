Samsung presentará su visión sobre el futuro de la IA en un evento previo a la CES

Photo : YONHAP News

Samsung anunció el jueves 4 que, con ocasión de la próxima Feria de Electrónica de Consumo (CES), que se celebrará del 6 al 9 de enero de 2026 en Las Vegas (Estados Unidos), presentará su visión sobre el desarrollo actual y futuro de la inteligencia artificial (IA), así como sus principales apuestas en este campo.Según la compañía coreana, la presentación tendrá lugar el 4 de enero, dos días antes de la inauguración de la feria tecnológica más grande del mundo, durante una conferencia de prensa de alcance global titulada "The First Look".En el evento se darán a conocer los nuevos productos de Samsung basados en IA y la estrategia de la empresa para 2026.