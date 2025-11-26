Menú principal Ver contenido

Viernes con temperaturas bajo cero y nieve en varios puntos del país

Write: 2025-12-04 14:07:27Update: 2025-12-04 14:22:10

Photo : YONHAP News

El viernes 5 se prevé una jornada mayormente despejada, aunque podrían registrarse cielos nubosos en algunos puntos de las regiones de Chungcheong, Jeolla y Jeju.

Los pronósticos apuntan a nevadas en el centro-oeste y en el extremo sureste del país, así como en áreas montañosas de Jeju y en las islas de Ullengdo y Dokdo, aunque la acumulación prevista apenas alcanzará 1 centímetro.

El frío será intenso por la mañana, con temperaturas mínimas de entre -11ºC y 2ºC, y tampoco se espera una gran subida por la tarde, cuando las máximas oscilarán entre 1ºC y 9ºC.
