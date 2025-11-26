Corea del Sur registra el segundo otoño más cálido de su historia

Photo : YONHAP News

Corea del Sur ha vivido este año el segundo otoño más cálido desde que existen registros, solo por detrás del récord alcanzado el año pasado.Según un análisis de la Administración Meteorológica de Corea (KMA) difundido el jueves 4, la temperatura media nacional este otoño fue de 16,1ºC, dos grados por encima de lo habitual y la segunda más alta registrada, únicamente superada por los 16,8ºC de 2024.La agencia atribuyó este episodio de calor, observado entre septiembre y octubre, a la expansión más occidental de lo habitual del anticiclón del Pacífico Norte. Este fenómeno envía aire cálido y húmedo hacia la península coreana y eleva las temperaturas.En la ciudad de Seogwipo, en la isla de Jeju, se registró una noche tropical —cuando el termómetro no baja de los 25ºC durante la noche— el 13 de octubre, la fecha más tardía desde que comenzaron las observaciones en 1961.El municipio contabilizó además 79 noches tropicales este año, la cifra anual más alta documentada.Las lluvias frecuentes hasta mediados de octubre dieron lugar a 34,3 días de precipitaciones en todo el país este otoño, aproximadamente una vez y media por encima de lo normal y la segunda cifra más elevada registrada.