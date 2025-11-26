Solo cinco estudiantes lograron la nota máxima en la prueba de acceso a la universidad

Photo : YONHAP News

Solo cinco aspirantes que se presentaron al examen de ingreso universitario del año académico 2026 obtuvieron la nota máxima posible, menos de la mitad de los once que lograron una calificación perfecta en la edición anterior.Según los expertos, esta reducción se debió al aumento de la dificultad de las pruebas, especialmente en las asignaturas de inglés y lengua. En el examen de inglés, únicamente el 3,11% de los candidatos superó los 90 puntos sobre 100, el porcentaje más bajo desde 2018. En la prueba de lengua, solo 261 examinados respondieron correctamente a todas las preguntas, una cifra equivalente a apenas una cuarta parte del registro del año pasado.Los especialistas destacan que el examen de este año fue, en promedio, mucho más exigente que el de la edición previa, en particular en las materias principales —inglés, lengua y matemáticas—. Por ello, consideran que serán determinantes las calificaciones obtenidas en las pruebas de Ciencias Sociales —que incluyen Ética, Filosofía, Economía, Geografía y Política— y en las de Ciencias Naturales —que abarcan Física, Química y Biología—.Los resultados oficiales se entregarán el viernes 5.