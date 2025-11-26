Las exportaciones superarán por primera vez los 700.000 millones de dólares anuales

Photo : YONHAP News

La ceremonia conmemorativa del 62º Día del Comercio se celebró el jueves 4 en un ambiente especialmente optimista, gracias a los pronósticos que apuntan a que este año Corea establecerá un nuevo récord de exportaciones, pese a factores adversos como la presión arancelaria de Estados Unidos.Durante el acto, cerca de un millar de asistentes reconocieron el crecimiento de las ventas al exterior, que antes de finalizar el año —entre enero y noviembre— alcanzaron los 640.200 millones de dólares, superando el récord logrado en 2022, de 628.700 millones. Si se mantiene esta tendencia, es muy probable que al cierre de diciembre el total anual supere por primera vez los 700.000 millones de dólares.El aumento estuvo impulsado principalmente por los sectores de semiconductores, construcción naval, automoción y bioindustria, junto con el buen desempeño de los cosméticos, los productos alimentarios y el armamento surcoreano en los mercados internacionales. También influyeron positivamente los esfuerzos del sector público y privado por diversificar los destinos de las exportaciones, tradicionalmente concentradas en EEUU y China.Otro aspecto destacable es la creciente presencia de las pymes en el comercio exterior surcoreano, que en conjunto registraron un nuevo récord de exportaciones.