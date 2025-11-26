Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Economía

El KOSPI pierde un 0,2% y el won se deprecia

Write: 2025-12-04 16:04:42Update: 2025-12-04 16:21:58

El KOSPI pierde un 0,2% y el won se deprecia

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró la jornada del jueves 4 en 4.028,51 puntos, con una caída del 0,19% respecto al miércoles. El retroceso se atribuye principalmente a los inversores extranjeros, que solo durante esta sesión vendieron casi 700.000 millones de dólares más en acciones de lo que compraron.

En este contexto, el índice tecnológico KOSDAQ también registró un descenso del 0,23%, hasta situarse en 929,83 puntos.

Asimismo, en el mercado de divisas, el won surcoreano se depreció frente al dólar estadounidense, que ganó 5,5 unidades y finalizó en 1.473,5 wones por dólar.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >