Seúl refuerza el transporte público matutino tras la nevada nocturna

Photo : YONHAP News

El Gobierno Metropolitano de Seúl incorporó 20 servicios adicionales de metro y amplió los horarios de salida de los autobuses durante la hora punta de la mañana del viernes 5 con el objetivo de facilitar los desplazamientos de los ciudadanos tras la nevada registrada durante la noche.Las autoridades informaron de que se están realizando labores extra de retirada de nieve y hielo en tramos helados, aceras y carreteras secundarias donde el deshielo ha resultado insuficiente.La autopista Naebu y otras vías que habían permanecido cerradas por la nieve fueron reabiertas por completo durante la noche.El Gobierno de Seúl instó a la población a extremar la precaución ante el elevado riesgo de placas de hielo y la posibilidad de accidentes por resbalones.