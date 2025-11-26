Seúl refuerza el transporte público matutino tras la nevada nocturna

El Gobierno Metropolitano de Seúl incorporó 20 servicios adicionales de metro y amplió los horarios de salida de los autobuses durante la hora punta de la mañana del viernes 5 con el objetivo de facilitar los desplazamientos de los ciudadanos tras la nevada registrada durante la noche.
Las autoridades informaron de que se están realizando labores extra de retirada de nieve y hielo en tramos helados, aceras y carreteras secundarias donde el deshielo ha resultado insuficiente.
La autopista Naebu y otras vías que habían permanecido cerradas por la nieve fueron reabiertas por completo durante la noche.
El Gobierno de Seúl instó a la población a extremar la precaución ante el elevado riesgo de placas de hielo y la posibilidad de accidentes por resbalones.