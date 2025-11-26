El ministro de Finanzas destaca la estrategia de IA y semiconductores en una reunión con Fitch

Photo : YONHAP News

El vice primer ministro y titular de Economía y Finanzas, Koo Yoon Cheol, aseguró el jueves 4 al equipo de consulta anual de la agencia internacional de calificación crediticia Fitch que Corea está reforzando la cooperación con los agentes económicos para impulsar su competitividad en sectores como la inteligencia artificial (IA) y los semiconductores.Koo señaló que las rápidas respuestas políticas, incluidos un presupuesto adicional y programas de cupones al consumo, han contribuido a impulsar el crecimiento del tercer trimestre. Además, añadió que la economía se encuentra en un punto de inflexión que podría determinar su trayectoria durante las próximas décadas.Asimismo, afirmó que la Administración canalizará la inversión pública y la reforma normativa para construir una "economía de ultra innovación", con el objetivo de obtener resultados visibles a corto plazo mediante una coordinación más estrecha entre compañías, responsables políticos e instituciones financieras.El ministro destacó las mejoras en los mercados financieros y citó los recientes repuntes del índice bursátil de referencia, el KOSPI, así como el trabajo en curso para alinear los mercados de capitales y divisas con los estándares internacionales, incluidos los esfuerzos para incluir a Corea en el índice de mercados desarrollados de Morgan Stanley Capital International (MSCI).En respuesta a las preguntas de Fitch sobre la colaboración en materia de inversión con Estados Unidos, Koo afirmó que los recientes acuerdos bilaterales han reducido la incertidumbre en las exportaciones y que las empresas coreanas aspiran a convertir su presencia en el país en una oportunidad estratégica para liderar las cadenas de valor globales.También subrayó que los límites anuales de inversión, los pagos escalonados vinculados al avance de los proyectos y la flexibilidad para ajustar las remesas han aliviado la presión sobre los mercados de divisas.Koo concluyó que el Gobierno avanzará hacia una gestión fiscal orientada a resultados reestructurando el gasto innecesario y financiando de manera decidida los sectores de alto crecimiento, con el fin de garantizar la sostenibilidad fiscal a través de la expansión económica.