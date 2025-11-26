El superávit por cuenta corriente se desacelera en octubre por las festividades de Chuseok

Photo : YONHAP News

La cuenta corriente registró en octubre un superávit de 6.810 millones de dólares, según las estadísticas preliminares de la balanza de pagos publicadas el viernes 5 por el Banco de Corea. Con este dato, el país encadenó 30 meses consecutivos en terreno positivo, aunque el saldo se redujo en más de 6.600 millones con respecto a septiembre, cuando había alcanzado los 13.470 millones de dólares.La balanza de bienes anotó un superávit de 7.820 millones. Las exportaciones disminuyeron un 4,7% interanual, su primera caída en dos meses, debido al menor número de días laborables, pese al buen desempeño de los productos TIC. Por su parte, las importaciones retrocedieron un 5% debido al descenso de los precios de la energía y a la menor demanda de materias primas.En la cuenta financiera, los activos netos aumentaron en 6.810 millones de dólares. La inversión directa de coreanos en el exterior creció en 1.880 millones, mientras que la de extranjeros en Corea lo hizo en 150 millones.