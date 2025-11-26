Corea se prepara para las elecciones regionales del 3 de junio

Photo : YONHAP News

Las novenas elecciones regionales, previstas para el 3 de junio de 2026, se perfilan como el primer gran termómetro político de la gestión del presidente Lee Jae Myung.Según informó la Comisión Nacional Electoral el viernes 5, los comicios para elegir a los jefes de Gobiernos regionales y municipales, así como a los miembros de las asambleas locales y a los superintendentes educativos, se celebrarán dentro de seis meses en las 17 ciudades y provincias del país.Desde el mismo viernes, al cumplirse 180 días antes de la votación, comenzaron a aplicarse las restricciones legales, entre ellas la prohibición de repartir impresos con fines electorales.Las inscripciones de precandidatos para gobernadores y superintendentes arrancarán en febrero. La inscripción oficial de candidaturas tendrá lugar los días 14 y 15 de mayo, y la campaña dará comienzo formalmente el 21 del mismo mes.La cita en las urnas tendrá un peso simbólico, ya que muchos la consideran una prolongación de los comicios presidenciales del 3 de junio pasado. El resultado ofrecerá una primera evaluación ciudadana sobre el rumbo de la Administración de Lee en su primer año de mandato.Actualmente, el oficialista Partido Democrático cuenta con mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Si logra imponerse también en estas elecciones locales, ampliaría su control sobre el Ejecutivo y el Legislativo, y pasaría a liderar buena parte del poder regional y municipal, configurando una de las bases de gobernabilidad más sólidas de la historia reciente.