Lee se reunirá con Masayoshi Son para impulsar la cooperación en IA y semiconductores

Write: 2025-12-05 10:04:44Update: 2025-12-05 10:24:13

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung recibirá el viernes 5 en la Oficina Presidencial al CEO de la multinacional japonesa SoftBank Group, Masayoshi Son, para abordar posibles colaboraciones en inteligencia artificial (IA), semiconductores e inversiones en infraestructura, según anunció la Presidencia.

Durante el encuentro, está previsto que el mandatario exponga su visión para situar a Corea entre las tres grandes potencias mundiales de la IA y solicite el apoyo de SoftBank en el desarrollo de infraestructuras nacionales vinculadas a esta industria. Asimismo, podrían abordarse cuestiones relacionadas con la participación de empresas coreanas en el proyecto Stargate de Emiratos Árabes Unidos, impulsado a raíz de la reciente visita oficial de Lee a dicho país.

Stargate contempla una inversión inicial de 30 billones de wones y forma parte del plan global de SoftBank, en colaboración con compañías como las estadounidenses OpenAI y Oracle, para ampliar centros de datos e infraestructuras de IA en distintos puntos del mundo.
