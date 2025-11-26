Poder del Pueblo evalúa seis meses de gobierno de Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

La principal fuerza opositora, Poder del Pueblo, celebrará el viernes 5 una reunión para evaluar los primeros seis meses de gobierno del presidente Lee Jae Myung.Está previsto que la cúpula del partido centre sus críticas en las medidas inmobiliarias anunciadas el pasado 15 de octubre y en el reciente repunte del tipo de cambio, aspectos que consideran reflejo de los problemas de la Administración actual.La formación también planea intensificar su ofensiva contra el oficialismo al denunciar supuestos fallos en la reforma judicial impulsada por el Partido Democrático, que mantiene la mayoría en la Asamblea Nacional. En particular, prevé expresar su rechazo a iniciativas como la creación de un tribunal especializado en delitos de sedición, la introducción de un nuevo delito de distorsión jurídica y la modificación del sistema de filibusterismo.