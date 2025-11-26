El número de multimillonarios crece en el mundo pero cae en Corea

Photo : YONHAP News

El número de multimillonarios en el mundo aumentó este año en casi 300 personas, atendiendo a quienes poseen un patrimonio igual o superior a 1.000 millones de dólares.Según el "Billionaire Report 2025", publicado el jueves 4 (hora local) por el banco suizo UBS, en abril pasado se contabilizaron 2.919 multimillonarios, un 8,8% más que en 2024. El patrimonio conjunto de este grupo alcanzó los 15,8 billones de dólares, lo que supone un incremento del 13%.Corea registró, sin embargo, una tendencia opuesta. El país contó 31 multimillonarios, 7 menos que los 38 del año anterior. Solo una persona ingresó por primera vez en la lista, mientras que otras ocho quedaron fuera.El patrimonio total de los multimillonarios coreanos también se redujo, al pasar de 105.000 millones de dólares en 2024 a 88.200 millones este año, lo que representa una caída del 16%.