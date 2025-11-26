Starlink inicia operaciones en Corea con cobertura nacional

Photo : YONHAP News

El sistema Starlink, el servicio de internet satelital de órbita baja de la empresa estadounidense SpaceX, comenzó oficialmente a operar en Corea el jueves 4. La compañía anunció en la red social X que su conexión de alta velocidad y baja latencia ya está disponible en todo el país, y difundió un mapa en el que aparece todo el territorio como zona de servicio.Starlink utiliza miles de satélites que orbitan la Tierra entre los 300 y los 1.500 kilómetros de altitud y completan más de diez vueltas al día para ofrecer acceso a internet. Esta tecnología permite conectarse incluso en islas, zonas montañosas o áreas marítimas, donde resulta difícil desplegar redes terrestres.La filial Starlink Korea ha avanzado también en alianzas con empresas locales. SK Telink, distribuidor oficial del servicio, firmó un contrato con la naviera Pan Ocean para ofrecer conexión marítima mediante Starlink. La compañía tiene previsto instalar el sistema en sus 113 buques operativos y en nuevas embarcaciones actualmente en construcción.Por su parte, KT Sat anunció acuerdos con KLCSM y con Lotte Property & Development. KLCSM utilizará Starlink para mejorar la gestión digital de sus buques, reforzar la ciberseguridad y avanzar en proyectos de navegación autónoma, mientras que Lotte instalará Starlink en la Lotte World Tower para fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias, con equipos ubicados en la zona de evacuación del piso 22 y en el centro de control del sótano.