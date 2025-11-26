Defensa investiga lanzamientos no reportados de panfletos hacia Corea del Norte

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Defensa ha iniciado una pesquisa para esclarecer las denuncias que apuntan a que se realizaron lanzamientos de panfletos hacia Corea del Norte sin conocimiento de los mandos superiores.Según informaron fuentes militares el viernes 5, la Oficina de Investigación del ministerio interrogó recientemente a antiguos y actuales responsables de la Unidad de Operaciones Psicológicas, además de efectuar una inspección en sus instalaciones situadas en la línea divisoria.La indagación pretende determinar si la unidad actuó al margen de la cadena de mando y aclarar las circunstancias y los motivos de dichas actividades.La Unidad de Operaciones Psicológicas, responsable de las campañas de propaganda mediante radio, altavoces y folletos, depende directamente del Ministerio de Defensa.Un exsoldado de la unidad declaró recientemente a un medio local que, entre octubre de 2023 y principios de diciembre del año pasado, se lanzaron panfletos sin autorización con el objetivo de provocar una reacción del régimen norcoreano, incluso antes de que Pyongyang enviara globos cargados de desechos.