Aduanas despliega equipos contra el contrabando de drogas en 10 países

El Gobierno desplegará equipos temporales formados por personal aduanero en diez países considerados de alto riesgo para el envío de drogas con destino a Corea, con el objetivo de reforzar la lucha contra el narcotráfico, según informó el Servicio de Aduanas el viernes 5.Las naciones seleccionadas incluyen cinco en los que se han incautado más estupefacientes dirigidos a Corea —Tailandia, Vietnam, Malasia, Estados Unidos y Países Bajos—, así como otros cinco donde el contrabando ha aumentado con rapidez: Camboya, Laos, Canadá, Alemania y Francia.En torno a diez funcionarios serán despachados a cada uno de estos territorios para realizar operativos e investigaciones conjuntas con las autoridades locales sobre cargamentos y viajeros sospechosos.Entre enero y octubre, Corea interceptó 1.032 casos de narcotráfico en frontera, con un total de 2.913 kilos de droga, lo que supone un aumento del 45% en el número de casos y del 384% en el volumen incautado, las cifras más altas registradas hasta ahora.El Servicio de Aduanas también mantuvo una reunión de urgencia con Camboya para coordinar operativos conjuntos, en un contexto de creciente aumento de delitos transnacionales como estafas y 'vishing'. En enero próximo, ambos países celebrarán un encuentro de alto nivel para reforzar la cooperación contra el narcotráfico, el ciberdelito y otras actividades ilegales transfronterizas.