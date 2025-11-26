Lee Jae Myung y Masayoshi Son debaten sobre el futuro de la IA en Corea

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung afirmó el viernes 5 que Corea debe convertir la inteligencia artificial (IA) en una infraestructura básica al alcance de toda la población, del mismo modo que el suministro de agua potable o el alcantarillado.Durante su encuentro en la Oficina Presidencial con el CEO de la multinacional japonesa SoftBank Group, Masayoshi Son, Lee explicó que su objetivo es construir una "sociedad básica de IA" en la que ciudadanos, empresas e instituciones utilicen esta tecnología como una herramienta mínima e indispensable.El mandatario destacó que Son ya había presentado propuestas valiosas durante los gobiernos de los expresidentes Kim Dae Jung y Moon Jae In, y le pidió nuevamente asesoramiento para que Corea avance hacia el grupo de las tres principales potencias mundiales en IA. También expresó su agradecimiento por la ayuda que el empresario prestó durante las negociaciones comerciales entre el Gobierno surcoreano y la Administración estadounidense, y subrayó la importancia de reforzar la cooperación bilateral con Japón en el ámbito de la IA.Por su parte, Son señaló que, si en el pasado insistió en la expansión del acceso a internet de banda ancha y después en el desarrollo de la IA, ahora considera que la próxima gran transformación vendrá de lo que denominó "IA superhumana" (ASI). Explicó que, mientras la llamada "IA general" (AGI) aspira a igualar la capacidad cognitiva humana, la ASI podría superar al cerebro humano hasta 10.000 veces. Añadió que la pregunta clave ya no es si la IA general llegará, sino cuándo aparecerá la superhumana.