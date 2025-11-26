Los bancos registran una leve caída en sus ratios de capital en el tercer trimestre

Photo : YONHAP News

Los bancos coreanos registraron una ligera caída en sus ratios de capital, de acuerdo con los criterios del Banco de Pagos Internacionales (BIS), afectada principalmente por el alza del tipo de cambio.Según datos del Servicio de Supervisión Financiera, al cierre de septiembre el ratio de capital total fue del 15,87%, lo que supone 0,14 puntos porcentuales menos que en el trimestre anterior. El ratio de capital ordinario descendió al 13,59% y el de capital básico, al 14,84%, con caídas de 0,03 y 0,09 puntos porcentuales, respectivamente.Las autoridades explicaron que, aunque el capital ordinario aumentó, el valor de los activos ponderados por riesgo, especialmente los vinculados a préstamos en divisas, creció aún más debido a la evolución del tipo de cambio, lo que provocó el retroceso de los ratios. Aun así, señalaron que todos los bancos superan holgadamente los requisitos regulatorios y mantienen una solidez financiera adecuada.