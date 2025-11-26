Photo : YONHAP News

Los presidentes de los principales tribunales de Corea celebrarán la tarde del viernes 5 una reunión para analizar varios asuntos de actualidad, entre ellos el proyecto para crear órganos especializados en delitos de sedición y la propuesta de incorporar un nuevo delito de "distorsión jurídica", ambas iniciativas impulsadas por el oficialismo.El plan sobre los tribunales de sedición contempla la creación de al menos dos salas especializadas en primera y segunda instancia, así como el nombramiento de jueces dedicados en exclusiva a este tipo de causas.Por su parte, el nuevo delito de "distorsión jurídica" permitiría sancionar a jueces y fiscales que, con fines indebidos, apliquen la ley de forma incorrecta o manipulen hechos de manera intencional.