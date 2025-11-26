Un tribunal congela acciones del presidente de HYBE en una investigación por fraude bursátil

Photo : YONHAP News

El Tribunal del Distrito Sur de Seúl ordenó congelar parte de las acciones del presidente de HYBE, Bang Si Hyuk, mientras avanza la investigación por presuntas operaciones fraudulentas vinculadas a la salida a bolsa de la compañía.Según fuentes judiciales, la corte aceptó el pasado 19 de noviembre una solicitud de incautación preventiva sobre acciones de Bang por un valor aproximado de 156.800 millones de wones con el fin de evitar que sean vendidas antes de un eventual juicio.La medida pretende impedir que el investigado disponga de bienes cuyo origen pudiera estar relacionado con un delito hasta que exista una resolución judicial firme.Bang es sospechoso de haber engañado en 2019 a inversionistas asegurándoles que la empresa no tenía planes de salir a bolsa con el objetivo de que vendieran sus participaciones a un fondo de capital privado. Posteriormente, cuando la compañía inició finalmente su oferta pública inicial, ese fondo vendió las acciones y, según la investigación, Bang recibió alrededor del 30% de las plusvalías, estimadas en unos 190.000 millones de wones.