El Partido Democrático acelera la reforma judicial y plantea cambios en su sistema de voto interno

Photo : YONHAP News

El gobernante Partido Democrático reiteró su intención de completar este año la reforma judicial al considerar que es necesaria para desmantelar el supuesto "cártel judicial".La formación criticó la postura del Poder Judicial, que pidió cautela durante el trámite legislativo, y arremetió en particular contra el presidente del Tribunal Supremo, Jo Hee De, a quien acusó de mantener una "actitud doble" por guardar silencio cuando se declaró la ley marcial el año pasado y, en cambio, reclamar ahora respeto a la independencia judicial.La fuerza oficialista pretende aprobar, además de la creación de tribunales especializados en casos de sedición, iniciativas como la abolición de la Oficina de Administración de los Tribunales y otras medidas encaminadas a "normalizar la gestión judicial".Asimismo, el Partido Democrático decidirá la tarde del viernes 5 si adopta el sistema de "un militante, un voto", con el objetivo de igualar el valor del voto de delegados y militantes con derecho a sufragio en los procesos internos.Por su parte, el partido opositor Poder del Pueblo anunció que bloqueará lo que califica de "reforma judicial regresiva" promovida por el oficialismo, al que acusa de destruir el orden constitucional y el sistema judicial para reforzar el poder del presidente Lee Jae Myung.