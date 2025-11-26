Fin de semana con clima más templado

Photo : YONHAP News

El sábado 6 se prevé un clima más templado, con temperaturas mínimas que oscilarán entre -8ºC y 2ºC por la mañana, y máximas de entre 4ºC y 14ºC durante la tarde.Entre la tarde y la noche del sábado se registrarán lluvias débiles de alrededor de 1 milímetro en el área capitalina, el interior y las zonas montañosas de la provincia de Gangwon, así como en la costa oeste del norte de Chungcheong del Sur.En la costa este continúa vigente la alerta por sequedad, lo que mantiene elevado el riesgo de incendios forestales.