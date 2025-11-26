Seúl explica la omisión de la desnuclearización en la Estrategia de Seguridad de EEUU

Photo : YONHAP News

El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, Wi Sung Lac, ha atribuido la ausencia de referencias a la desnuclearización de Corea del Norte en el último informe de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos a cuestiones técnicas, ante las distintas interpretaciones que suscita el asunto.En una rueda de prensa celebrada el domingo 7 en la Oficina Presidencial, Wi explicó que la falta de menciones se debe a cambios recientes en los criterios de redacción. Según detalló, la Casa Blanca elabora ahora este tipo de documentos poniendo el foco en cuestiones directamente vinculadas con la política de "Estados Unidos primero" impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, lo que ha llevado a excluir conflictos regionales o temas locales específicos.El alto funcionario señaló, además, que el desarme nuclear norcoreano se abordará en otros documentos secundarios. Subrayó que esta ausencia no debe interpretarse como una falta de interés por parte de Washington en resolver el problema del programa nuclear de Pyongyang.La Administración estadounidense presentó el viernes 5 su nueva Estrategia de Seguridad Nacional sin hacer referencia ni a Corea del Norte ni a la desnuclearización de la península coreana. Esta omisión contrasta con la edición de 2022, que incluyó dichas expresiones en tres partes, y con la de 2017, donde se mencionaron 17 veces.