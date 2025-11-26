Corea disputará sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial en México

Photo : YONHAP News

Los grupos del Mundial de fútbol de 2026 quedaron definidos el viernes 5 (hora local) y Corea del Sur fue encuadrada en el Grupo A.La selección nacional se jugará el pase a los octavos de final ante México, Sudáfrica y el vencedor del play-off D europeo, en el que participan Dinamarca, República Checa, Irlanda y Macedonia del Norte. Los tres encuentros se disputarán en estadios mexicanos: en Guadalajara, los días 12 y 19 de junio, y en Monterrey, el 25 del mismo mes.Aunque enfrentarse al combinado anfitrión puede suponer una desventaja para el equipo surcoreano, el análisis generalizado es que el país ha evitado a los rivales más duros del torneo.